Das Kriminalfilm-Drama ist jetzt als Download und ab 7. Juni als 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray und DVD erhältlich!

Frances McDormand und Sam Rockwell wurden für ihre überwältigende und kraftvolle Darbietung in diesem schwarzhumorigen Drama mit einem Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" und "Bester Nebendarsteller" ausgezeichnet. Die störrische Mutter (McDormand) eines ermordeten Mädchens lässt in einer Aufsehen erregenden Aktion drei städtische Werbetafeln mit provozierenden Sprüchen bekleben. Dadurch löst sie einen erbitterten Konflikt mit der lokalen Polizei in Person des labilen und gewalttätigen Officer Dixon (Sam Rockwell) und dem hochgeachteten Polizeichef Willoughby (Woody Harrelson) aus.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=udb6o-jv2jQ&feature=youtu.be

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 2 x DVD und 2 x Blu-ray zu "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist am Donnerstag, 14. Juni 2018.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

(SN)