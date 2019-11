Tickets für "BEAT IT!" gewinnen!

BEAT IT - Die Show über den King of Pop!" ist ein spektakuläres Live-Show-Erlebnis über den erfolgreichsten Entertainer aller Zeiten und eine Hommage an den Superstar - live zu sehen am 19. Jänner 2020 in der Salzburgarena.

Die aufwendige Bühnenshow präsentiert dabei 25 der größten Jackson-Hits live - wie "ABC", "Billie Jean", "Dirty Diana", "Thriller", "Man In The Mirror" und natürlich "Beat It" - in einzigartigen Choreografien nahe am Original - live am 19. Jänner in der Salzburgarena zu sehen. Die zweieinhalbstündige Hommage "BEAT IT!" zeigt in spektakulären Bildern Michael Jacksons erste Schritte im Musikbusiness mit den "Jackson 5", seine unvergleichliche Solokarriere, aber auch seine persönlichen Veränderungen. Termin:

Sonntag, 19. Jänner 2020

19 Uhr

Salzburgarena SN-Card-Gewinnspiel:

Die SN verlosen unter allen Abonnenten, Newsletter-Empfängern und Gewinnspiel-Teilnehmern 6 x 2 Tickets für "BEAT IT!". Teilnahmeschluss ist der Mittwoch, 20. November 2019.