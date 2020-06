Tickets für das Autokino am Flughafen gewinnen

Autokino & Autokonzert Salzburg: Mindestens einmal im Leben ins Autokino - Nutzen Sie diese Gelegenheit jetzt!

Ende Mai eröffnete das erste Autokino Salzburgs am Flughafen. Der Blick vom Vorfeld auf den Untersberg im Abendlicht ist einzigartig. Sobald es dunkel ist, startet der Film. Der Ton wird über die Frequenz 106,9 ins Autoradio übertragen. Es ist Platz für ca. 300 Autos. Wenn die Grenzen zu Deutschland wieder aufgehen, steht noch einmal "Grease" am Programm - als Willkommensgruß für unsere Nachbarn.

"Diese Idee in Salzburg zu realisieren löst bei vielen große Begeisterung aus. Bei der Filmauswahl ist für jeden was dabei: Komödien, Action, Historie, Drama und Familienfilme. Im eigenen Auto zurücklehnen und genießen. Im Juli ergänzen wir unser Projekt mit Autokonzerten. So können Live-Veranstaltungen auf einer Bühne mit sicherer Distanz zu anderen und doch gemeinsam stattfinden. Am Programm: Klassik mit der Philharmonie Salzburg und "Best of Hollywood", "Jedermann reloaded" mit Philipp Hochmair, coole Bands wie Shamamas, Nashville oder Blank Manuskript, Publikumslieblinge wie Die Hollerstauden, Kabarettist Ingo Vogl, Thorsteinn Einarsson oder Quadro Nuevo," so die Initiatorin, Dirigentin Elisabeth Fuchs.

Filmprogramm bis 20. Juni

13.6.: MADAGASCAR 1

14.6.: JAMES BOND - SKYFALL

15.6.: GREASE - ein Willkommen an unsere Gäste aus Deutschland!

16.6.: LITTLE WOMEN

17.6.: BAD BOYS FOR LIFE

18.6.: LA LA LAND

19.6.: STAR TREK BEYOND

20.6.: DER SCHUH DES MANITU

Tickets und Informationen zum Film- und Konzertprogramm unter www.autokinosalzburg.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Die "Salzburger Nachrichten" verlosen für die komplette Autokino-Airport Saison 20 Tickets. Beantworten Sie einfach die untenstehende Frage und mit etwas Glück sind Sie dann bei einem Film Ihrer Wahl mit dabei.





Falls Sie keine Möglichkeit zur Teilnahme am Gewinnspiel sehen, klicken Sie bitte hier.

Teilnahmeschluss ist am Mittwoch, den 17. Juni 2020.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden per E-Mail bzw. telefonisch verständigt und erhalten dann ihr Wunschticket direkt beim Veranstalter. Alle Gewinner werden auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.

Quelle: SN