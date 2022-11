Gleich drei klangvolle Abende können Sie beim Piano Festival von 24. bis 26. November 2022 im Wiener Saal der Stiftung Mozarteum genießen.

Am 24. November geht's los mit dem exzellenten Pianisten-Duo MARCO SCHIAVO & SERGIO MARCHEGIANI und "Mozart for two" - ein Abend voller selten gespielter Werke für 4 Hände von Mozart erwartet Sie!

Salzburg sehen die beiden Artisten nicht nur als Weltstadt der Musik mit besonders warmherzigem Publikum, sondern auch als Möglichkeit neuen spannenden Künstler*innen aus aller Welt im Stil italienischer Musikfestivals eine Bühne zu bieten, so Marco Schiavo.

Lassen Sie sich also auch in den restlichen zwei Tagen des Piano Festivals von der atemberaubenden Musik gespielt von großartigen Musiker*innen überraschen!

Programm von Marco Schiavo & Sergio Marchegiani:

Fantasie f-moll KV 594 - Orgelstück für eine Uhr (für 2 Klaviere)

Andante mit fünf Variationen in G-Dur KV 501

Sonate für Klavier zu vier Händen in G-Dur KV 357: 1. Allegro / 2. Andante / unvollendet

Fantasie für eine Orgelwalze f-moll KV 608 (für 2 Klaviere)

*** Pause (ca. 20 Minuten) ***

Sonate für Klavier zu vier Händen F-Dur KV 497: 1. Adagio - Allegro molto / 2. Andante / 3. Allegro

Termine und Ort:

24.11.2022 bis 26.11.2022 in der Stiftung Mozarteum Wiener Saal

Aufführungsbeginn: jeweils 19.30 Uhr

Dauer der Aufführungen: ca. 2 Stunden, 20 Minuten Pause (Konzert#1 & 2)



Tickets:

Tickets ab Euro 16,- online buchen: www.ticket.re-creation.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 20 x 2 Tickets für das Piano Festival (Termin nach Wahl) vom 24. bis 26. November in der Stiftung Mozarteum.

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

1. Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox

2. Sie können mit Ihrer Mailadresse nur ein Mal teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist Montag, der 21. November 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Über die SN-Card

SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.