Tickets für DINOLAND gewinnen

60 Dinosaurierarten warten im bayerischen Tüßling bei Altötting darauf, erkundet zu werden. Jetzt mitspielen und mit etwas Glück Familientickets für den Familien-Erlebnis-Park DINOLAND gewinnen! Begeben Sie sich auf eine Zeitreise in die Ära der Dinosaurier!

Einer allein ist größer und älter als alle Musikgiganten zusammen, die in den letzten zehn Jahren in Tüßling bei Altötting (zirka eine Autostunde von Salzburg entfernt) aufgetreten sind: Die Giganten der Urzeit verwandeln den Schlosspark in ein Dinosaurier-Freilichtmuseum!

Bis zum 4. Oktober 2020 sind T-Rex, Triceratops und Co. auf den weitläufigen Wiesen und in den Gemäuern von Schlossherrin Stephanie Gräfin Bruges von Pfuel heimisch. Die Besucher begeben sich auf ihrer Entdeckungstour durch das weitläufige Forschungsgelände auf eine spannende Reise in ein längst vergangenes Erdzeitalter vor über 200 Millionen Jahren mit mehr als 60 lebensgroßen und realistischen Dinosauriern, Skeletten und Fossilien. Hier können kleine und große Dino-Fans in die geheimnisvolle Vergangenheit unseres Planeten eintauchen.

Öffnungszeiten: Bis 6. September mittwochs bis sonntags: 10-18 Uhr, danach nur samstags & sonntags.

Letzter Einlass: 16 Uhr.

Anfahrtsadresse:

Schloss Tüßling

Teisinger Straße / Alte-Bahn-Straße

84577 Tüßling

DEUTSCHLAND

Mehr Infos: www.dino-land.de

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 7 Familientickets für das DINOLAND in Tüßling (gültig von Mittwoch bis Freitag, bis 6. September 2020).

Teilnahmeschluss ist Montag, der 26. August 2020.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



