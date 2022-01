Tickets für ELVIS-Musical gewinnen

Das Erfolgsmusical über den King of Rock-'n'-Roll findet am Sonntag, 23. Jänner 2022, ab 19 Uhr im Großen Festspielhaus in Salzburg statt. Jetzt mitspielen und Tickets gewinnen!

Dabei gehen die Zuschauer auf eine einzigartige Zeitreise und können das Idol einer ganzen Generation an verschiedenen Stationen seines Lebens noch einmal live erleben. Aufwendige Choreografien, Spielszenen sowie Originalfilmsequenzen führen durch die wichtigsten Stationen in Elvis' Leben. Erstklassige Sänger, Schauspieler, Showgirls und die siebenköpfige "Las Vegas Showband" gestalten ein unvergessliches Musikerlebnis. Bei der Hommage an den "King" werden natürlich auch die großen Hits live interpretiert. Infos zum SN-Card-Vorteil & Tickets www.sn.at/110168341 SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 5 x 2 Tickets für "ELVIS - Das Musical" am Sonntag, 23. Jänner 2022 um 19 Uhr im Großen Festspielhaus Salzburg. Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Firefox Teilnahmeschluss ist Sonntag, 16. Jänner 2022.