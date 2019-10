Tickets für Kinderfestspiele gewinnen

Der französische Modeexperte PETIT BATEAU entführt Groß und Klein wieder in die Welt der Klassik - zu "Dornröschen", dem berühmten Ballett von P. I. Tschaikowsky. Jetzt mitspielen und Tickets gewinnen!

Gemeinsam mit Feen, Dornröschen und dem edlen Prinzen taucht das junge Publikum am Sonntag, 13. Oktober, um 15 Uhr in der Großen Universitätsaula in eine fantastische Welt ein und entdeckt die magische Kraft der Musik.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 5 x 2 Karten für "Dornröschen" am Sonntag, dem 13. Oktober 2019 um 15 Uhr im Großen Festspielhaus.

Infos:

Petit Bateau

Rathausplatz 1

5020 Salzburg

Öffnungszeiten

MO - FR 10.00 - 18.00 Uhr

SA 09.00 - 17.00 Uhr

Tel. +43 662 / 84 06 79

www.petit-bateau.at

Teilnahmeschluss ist der Dienstag, 8. Oktober 2019.

Quelle: SN