Tickets für KÖRPERWELTEN gewinnen

Bestaunen Sie eine Vielzahl echter menschlicher Präparate, darunter Ganzkörperplastinate sowie einzelne Organe, Organkonfigurationen und transparente Körperscheiben. Jetzt mitspielen und Tickets für die faszinierende Ausstellung im Salzburger Messezentrum gewinnen!

In "KÖRPERWELTEN - Am Puls der Zeit" zeigt die Ausstellungsmacherin Dr. Angelina Whalley den menschlichen Körper in vielen Facetten, veranschaulicht seine Verwundbarkeit und sein Potenzial angesichts der Herausforderungen, denen er sich im 21. Jahrhundert konfrontiert sieht. "Die Ausstellung soll den Besucher einladen, die dauerhafte Reizüberflutung des modernen Lebens und ihre langfristigen Auswirkungen auf Körper und Geist kritisch zu hinterfragen. Ich möchte den Besucher anregen, sich seiner Verantwortung für seine eigene Gesundheit bewusst zu werden", sagt Dr. Angelina Whalley. Über Erläuterungen zur Ernährung, Bewegung oder Stärkung des Immunsystems hinaus wird sie in der Ausstellung aufzeigen, wie ein gesundes langes Leben im 21. Jahrhundert gelingen kann.

Unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln können sich Besucher auf eine faszinierende Reise ins Innere des menschlichen Körpers begeben. Aufgrund der allgemeinen Bestimmungen im Zuge der Corona-Pandemie herrscht in der Ausstellung Maskenpflicht.

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr.: 9-18 Uhr

Sa., So. & Feiertage: 10-18 Uhr

Letzter Einlass jeweils um 17 Uhr

Adresse: Messezentrum Salzburg (Halle 4), Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg.

Infos rund um die Ausstellung unter www.koerperwelten.at/salzburg

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 10 x 2 Flex-Tickets für die "KÖRPERWELTEN"-Ausstellung (gültig an einem beliebigen Ausstellungstag) - einlösbar bis Ausstellungsende (25. April 2021).

Teilnahmeschluss ist Montag, 8. März 2021.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

