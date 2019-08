Tickets für Tarantino-Film gewinnen

"Once Upon a Time in Hollywood" ist eine Drama-Crime-Verfilmung über die Morde der Manson Family von Quentin Tarantino, die ab 15. August in den österreichischen Kinos zu sehen ist.

Der neunte Film von Kultregisseur und Drehbuchautor Quentin Tarantino huldigt den letzten Momenten von Hollywoods goldenem Zeitalter. Quentin Tarantinos "Once Upon a Time …. in Hollywood" spielt im Los Angeles von 1969, zu einer Zeit, als alles im Umbruch ist. Auch TV-Star Rick Dalton und sein langjähriges Stunt-Double Cliff Booth müssen sich in einer Branche zurechtfinden, die sie kaum mehr wiedererkennen. Quentin Tarantino wartet mit einer großen Ensemble-Besetzung und zahlreichen Erzählsträngen auf. Filmstart: Ab 15. August im Kino - auch in IMAX Filminfos: www.sonypictures.at Hier geht's zum Filmtrailer SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 10 x 2 Kinokarten für den Film "Once Upon a Time in Hollywood" (Termin & Kino nach Wahl).

Teilnahmeschluss ist Montag, der 19. August 2019. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.