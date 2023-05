Urlaub in Ungarns Top-Wellnesshotel gewinnen!

Sie brauchen Ruhe von Ihrem stressigen Alltag? Dann sind Sie im Spirit Hotel genau richtig. Nur 40 km von Österreich entfernt: Das 5 Sterne superior-Spirit Hotel Thermal Spa an den sieben Seen in Sárvár punktet mit Design und Inhalt

BILD: SN/SPIRIT HOTEL Das Spirit-Heilwasser in 22 Becken, Wellness auf 10.000 m² - und luxuriöse neue Zimmer!

Am Ufer der sieben Seen im westungarischen Sárvár inmitten purer Natur und kristallklarer Luft, umrahmt von Wäldern, ist das 5 Sterne superior Spirit Hotel Thermal Spa eine Oase mit großen, spektakulären Räumen für Rückzug und Erholung. Wien ist nur 130 km, Graz 150 km entfernt, der Plattensee und spannende Weinregionen sind ganz nah. Die Definition von "Spa" als "sanus per aquam" (gesund durch Wasser) ist im luxuriösen Designhaus Programm. Die hauseigene Quelle schenkt dem Spirit Hotel zudem ein kostbares eigenes Heilwasser, das seit 250 Millionen Jahren sprudelt. Mehr Infos: www.spirithotel.hu SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 2 Nächte für 2 Personen inklusive Halbpension im Spirit Hotel - im Wert von 600 Euro.

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 4. Juni 2023. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

