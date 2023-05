Tour of Austria 2023

Wir verlosen für die hochkarätige Radveranstaltung des Landes 5 x 2 VIP-Tickets für die Salzburg-Etappe am 4. Juli. Erleben Sie internationalen Spitzenradsport hautnah: 20 Teams mit 140 Fahrern, von den großen WorldTour-Teams bis zu unseren fünf österreichischen Continental-Teams.

Nach drei Jahren Pause startet die Österreich-Rundfahrt mit ihrer 72. Auflage neu durch. Neu ist der Name "Tour of Austria" - zeitlos gültig ihre DNA: Österreichs schönste Sightseeing-Tour und die wichtigste Radsportveranstaltung des Landes.

Start ist am Sonntag, 2. Juli, in Dornbirn, Ziel am Donnerstag, 6. Juli, bei der Basilika Sonntagberg in Niederösterreich. Die 3. Etappe endet am Dienstag, 4. Juli, in Salzburg, in St. Johann-Alpendorf, nachdem die Fahrer vorher mit dem Großglockner das Dach der Tour bewältigt haben.

Mehr Infos: www.tourofaustria.com

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen exklusiv 5 x 2 VIP-Tickets für das Etappenrennen in St. Johann-Alpendorf am Dienstag, dem 4. Juli, ab 12.30 Uhr.

Inkludiert ist der Aufenthalt in der VIP-Area im Zielgelände von St. Johann-Alpendorf (Parkplatz Gondelbahn) mit Verpflegung.