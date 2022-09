Mit Lieferando und den SN zur UEFA Champions League: Einfach Gewinnfrage richtig beantworten und mit etwas Glück live im Stadion das CL-Spiel von FC Red Bull Salzburg gegen Chelesa FC live am 25. Oktober mit verfolgen. Ein Sporterlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte!

In der UEFA Champions League treffen jede Saison die besten Fußballmannschaften Europas aufeinander. Auch die Salzburger sind 2022/23 wieder in der Königsklasse mit dabei und legten mit jeweils einem Punktgewinn gegen die Starteams AC Mailand und FC Chelsea einen vielversprechenden Start hin.

Der nächste Gegner in der Red-Bull-Arena ist am Mittwoch, 5. Oktober, um 18.45 Uhr Dinamo Zagreb. Das Team von Matthias Jaissle will gegen die Kroaten vor eigenem Publikum unbedingt den ersten Sieg in der heurigen CL-Saison einfahren, um damit im Rennen um den Aufstieg in die nächste Runde zu bleiben.

In ihrem letzten Heimspiel der Gruppenphase treffen die Roten Bullen am Dienstag, 25. Oktober 2022, um 18.45 Uhr auf Chelsea, Gewinner der Champions-League-Saison 2020/21.

SN-Card-Gewinnspiel:

Für das Spiel von FC Salzburg gegen den FC Chelsea am Dienstag, 25. Oktober 2022, um 18.45 Uhr in der Red-Bull-Arena verlost Lieferando - als offizieller Partner der UEFA - 3 x 2 heiß begehrte Stadiontickets.

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, der 6. Oktober 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

