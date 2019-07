Der Dokumentarfilm begleitet zwei Idealisten, die sich ihren Lebenstraum erfüllen. Ohne politischen Anspruch zeigt der Film den steinigen Weg zweier Aussteiger wie sie mit ökologischer Landwirtschaft und viel persönlichem Einsatz ein Paradies erschaffen - ab 12. Juli im Kino!

Filminhalt:

Zwei Träumer aus der großen Stadt, die sich dazu entscheiden einfach loszulegen: Ohne politische Agenda und ohne Dogmatismus zeigt UNSERE GROSSE KLEINE FARM eine unerschrockene Odyssee, bei der es nicht nur um ökologische Landwirtschaft, sondern vielmehr darum geht, wie die beiden sich mit ihren eigenen Händen ein kleines Paradies, eine Familie und eine neue Heimat erschaffen. Ein wahres Märchen!

Filmstart ist am Freitag, 12. Juli 2019 (Englisch, mit Untertitel in Deutsch).

Mehr Infos und Trailer zum Film: https://thimfilm.at/Filmdetail/unsere-grosse-kleine-farm

SN-Card-Gewinnspiel:

Passend zum Filmstart von "Unsere große kleine Farm" werden 1 Exemplar des englischsprachigen Kinderbuchs zum Film: "The Biggest Little Farm - Saving Emma the Pig" (Hardcover, 40 Seiten) und 5 x 2 Kinogutscheine verlost.

Teilnahmeschluss ist der Dienstag, 16. Juli 2019.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



Quelle: SN