Urlaub am Bodensee gewinnen

Aufatmen im MentalSPA-Hotel Fritsch am Berg oberhalb von Bregenz! Entlang der Bregenzer Hafenpromenade schlendern, mit dem Rad am Seeufer fahren, umgeben von Weinbergen und Obstplantagen, oder ein erfrischendes Bad im glitzernden See nehmen. Jetzt mitspielen und Traumurlaub gewinnen!

Dieses sommerliche Bodensee-Leben kann in absoluter Ruhe von oben betrachten, wer im MentalSpa-Resort Fritsch am Berg in herzlich-familiärer Atmosphäre logiert. Oberhalb von Bregenz am Pfänderrücken gelegen, bietet es nicht nur den wohl beeindruckendsten Weitblick über den Bodensee, sondern ist auch ein Geheimtipp für Lifestyle- und Designfans mit einem durchdachten MentalSpa-Konzept.

"Bei uns sieht man die Welt von oben", sagt Diana Sicher-Fritsch. Den Bregenzer Hausberg Pfänder im Rücken für Ruhe und Kraft, den Bodensee im Blick für Weitsicht, dazu viel persönlicher Freiraum inmitten der Natur. Eine Wohltat, gerade in diesem Sommer! Das leichte, unbeschwerte "Sommerfritsche"-Gefühl ist nachzuspüren im stylischen MentalSPA-Hotel Fritsch am Berg mit seinen 34 Zimmer und Suiten.

Das Besondere: In Dianas OASE-Gesundheitsmodell, einem von der "Expertin für leichtes Leben" entwickelten Mental-Wellness-Konzept, kombiniert sie Beratung mit Wellness-Vergnügen.

Infos & Kontakt:

4 Sterne MentalSpa Resort Fritsch am Berg

Buchenberg 10

6911 Lochau (Bregenz) am Bodensee

Tel: +43 5574 / 43029

www.fritschamberg.at



SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden drei Übernachtungen inklusive Fritsch Premium Pension für zwei Personen in der Zimmerkategorie Seeblick (Termin nach Wahl).

Teilnahmeschluss ist der Sonntag, 14. Juni 2020.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



