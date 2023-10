Aktive Herbst-Erholung im Ötztal & AQUA DOME

Schwerelos in der Soleschale schweben und dabei auf imposante Dreitausender blicken: ein Wellnesstraum, der auf über 65.000 m² im AQUA DOME - Tirol Therme Längenfeld wahr wird. Lassen Sie Ihren Wellnessurlaub unvergesslich werden und genießen Sie die einzigartige Thermenwelt!

Das modernste und architektonisch beeindruckendste Thermenresort der Alpen im Herzen des Ötztals punktet mit futuristisch anmutender Wasser- und Saunawelt, Fitness, Treatment & Spa, aber auch mit einem gemütlichen 4-Sterne-superior-Hotel, für dessen Gäste das preisgekrönte Spa 3000 reserviert ist.

Gerade zum Start in den Wellness-Herbst sind Wellness und Therme perfekt, um nochmals aufzutanken und das Immunsystem zu stärken. Etwa mit Sauna-Aufgüssen und Signature Treatments. Auch das Auge freut sich: Sind doch im Herbst Farben und Licht besonders intensiv und die Temperaturen moderater. Optimal zum Aktiv sein! Im Herbst wandert man im Ötztal zum Almabtrieb. Oder im Tal der "Granten", wie man hier die Preiselbeeren nennt, die ab 1.400 Höhenmetern auf sonnigen Bergheiden wachsen. Eine granatrote Pracht oben, Laubfärbung im Tal - was für ein herbstliches Farben-Schauspiel! Endlose 1.600 km Wandermöglichkeiten wollen genussvoll unter die Sohlen genommen werden. Und zum Biken ist's im Herbst ebenso ideal. Erst auspowern, dann die wohlige Entspannung in der Therme und den Saunen des AQUA DOME - Tirol Therme Längenfeld tanken: 12 Becken und 11 Saunen warten. Und die Urkraft des Thermalwassers aus 1865 Metern Tiefe. Ergänzt durch wirkungsvolle Signature Treatments etwa mit der hauseigenen "Thermal deep"-Linie. Von Bergen, Kraftorten und Wasser umgeben, dürfen Körper und Geist so eine höhere Ebene "erklimmen": "Lift Your spirit!

Informationen:

AQUA DOME - Tirol Therme Längenfeld

Oberlängenfeld 140

6444 Längenfeld

Tel: +43 5253 / 6400

www.aqua-dome.at

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden zwei Übernachtungen für zwei Personen in einer Junior-Suite Freiraum inklusive AlpinVital-Halbpension, 2 x Thermal-Deep-Relax-Massage und Nutzung des gesamten Thermenbereichs.