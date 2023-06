Sommerurlaub im AQUA DOME

Lust auf Neues? Der Sommer 2023 ist wie geschaffen dafür. Neue Rad- und Wandertouren erleben, dazu romantische Seen und versteckte Wasserfälle. Sich in Gipfelbücher eintragen und unbekannte Hütten in großartiger Lage inmitten unberührter Natur erkunden.

Weil Urlaub auch Ruhe in der Natur und zu sich kommen bedeutet. Willkommen im Ötztal! Im AQUA DOME - Tirol Therme Längenfeld bekommt man Geheimtipps für Biker wie Wanderer, die nur Einheimische kennen. Auf Söldens stiller Seite, der linken Talseite taleinwärts, und in unberührten Landschaften. Die ursprüngliche Natur des Ötztals verschmilzt dabei im modernsten Thermenresort der Alpen mit einer außergewöhnlichen Architektur. Gerade die Gegensätze sind es, aus denen Körper und Geist Kraft wie Erholung ziehen können: Thermalwasser aus 1865 Metern Tiefe trifft auf 250 3000er-Gipfel, Feuer auf Wasser, Anspannung auf Entspannung. Wie hier Wellness aus der Kraft der Natur heraus inszeniert wird, gilt als einzigartig - der AQUA DOME selbst als eine der Top-Adressen für Wellness. Tirols größter Wellnessbereich erfüllt zudem auf 65.000 m² die unterschiedlichsten Bedürfnisse. Ab 8. Juni 2023 sind im "Bergsommer" Bergbahnen und öffentliche Verkehrsmittel inklusive. SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden zwei Nächte für zwei Personen im AQUA DOME in der Junior Suite inkl. 2 Thermal deep Massagen, AlpinVital Halbpension und Zugang zur Therme und zum SPA 3000. Informationen:

AQUA DOME - Tirol Therme Längenfeld

Oberlängenfeld 140

6444 Längenfeld

Tel: +43 5253 / 6400

www.aqua-dome.at

Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie auf eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox Teilnahmeschluss ist Sonntag, 18. Juni 2023. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

