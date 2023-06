Stylish urlauben in den Dolomiten

Alpine Tradition und luxuriöser Komfort, Wellness und Relax, Schönheit und Wohlbefinden, unvergessliches Naturerlebnis und sportliche Aktivitäten in der Felsarena der Dolomiten - das macht Ihren Urlaub bei uns im Wellnesshotel in den Dolomiten Hotel Fanes Alta Badia, einzigartig. Verbringen Sie einen Traumurlaub in Südtirol!

Wer nach einem erfüllten Tag in der bezaubernden Berglandschaft zurück ins Dolomiti Wellness Hotel Fanes kommt, will nur noch eins: sich wie daheim fühlen.

In den passenden Wohnwelten - von behaglichen Doppelzimmern über luxuriöse Spa-Suiten mit eigenem Whirlpool bis hin zu gemütlichen Chalets und urig-stylishen Natura Lofts - genießen Gäste einen stilvollen Urlaub. Im 25 Meter langen, ganzjährig beheizten Sky Pool kann man bei angenehmen Temperaturen an der frischen Luft Bahnen ziehen oder im Whirlpool relaxen. Der Wellnessbereich, der mit etwa 5000 m zu den größten der Dolomiten zählt, bietet wohltuende Erholung von der Alltagsroutine. Neuestes Highlight: die rotierende Elements Sauna mit 360°-Ausblick auf die Dolomiten. Das engagierte Küchenteam legt großen Wert auf Frische und echte, heimische Qualitätsprodukte. Ein abwechslungsreicher Tag findet beim Fünf-Gang-Genießermenü den krönenden Abschluss, edle Tropfen aus den besten Kellereien Südtirols und Italiens inbegriffen. Kontakt & Infos

Dolomiti Wellness Hotel Fanes

Peceistraße 19

39036 St. Kassian

Italien

EMail: info@hotelfanes.it

www.hotelfanes.it SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen zwei Nächte für zwei Personen mit Halbpension im Dolomiti Wellness Hotel Fanes in Südtirol (Italien).

