Zwischen Almen und Palmen in Marling bei Meran

Am Vormittag noch mit den Wanderschuhen sportlich auf der Alm und am Nachmittag bereits Shopping in der hippen Kurstadt Meran - die perfekte Lage zwischen Naturlandschaft und City machts möglich. Wie ein Balkon bettet sich der idyllische Ort Marling auf eine Anhöhe und den Gästen liegt Meran zu Füßen. Jetzt mitspielen und Traumurlaub in Südtirol gewinnen!

Alles unter einem Dach: Das familiär von Familie Waldner geführte La Maiena Meran Resort ist Wellnesshotel, Aktivresort und Genießerhotel zugleich und zählt auch zur elitären Vereinigung Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol. Ob für Faulenzer, Sauna-Fans oder Schwimmer, der großzügige "Sensa Spa" begeistert mit einer Vielzahl an Relax-, Fitness- und Badeattraktionen. Schwerelos im Pool schwimmen und das malerische Südtiroler Panorama genießen: Der Infinity Outdoor Pool (26 Meter!/32 Grad) und der großzügige Indoor Pool machen es möglich. Sensationell ist zudem der Saunabereich mit Finnischer Eventsauna. Hier wird auch an die Kleinsten gedacht: Bei wohligen 33 Grad wellnessen Babys im Warmwasserpool. Baden und Kuscheln heißt es in der Balloon Lounge für Eltern und Kinder. Und wenn Erwachsene mal allein sein wollen: Den schönsten Ausblick gibt's auf der adults only "Sky Terrace" der Meran Lodge - coole Drinks und Jacuzzi inklusive. Wer im Urlaub nicht nur Erholung, sondern auch Wohlbefinden sucht, wendet sich an den renommierten Physiotherapeuten Raju Fischer, der sich mit erprobten Therapien um die Wiederherstellung der Bewegungs- und Funktionsfähigkeit des Körpers kümmert. Im "Sensa Spa Beauty & Hair" wird mit der wirkstarken Naturkosmetik von Team Dr. Joseph verwöhnt. Die Suiten der Meran Lodge sind mit zero waste Bade- und Kosmetikutensilien ausgestattet, ganz nach dem Motto: Das Beste kommt aus der Natur. Als Mitglied der exklusiven Kooperation der "Genießerhotels" nehmen Kulinarik und Weinkultur im La Maiena Meran Resort einen besonderen Stellenwert ein. Spitzenkoch und kreatives Familienmitglied Matthias Wenin ist bekannt für seine alpin-mediterrane Küche mit einem Hauch von Orient. So vielfältig und bunt wie Südtirol sind auch seine Kreationen. Während des Aufenthalts entführt er seine Gäste auf eine Reise durch Norditalien. NEU! Südtirol noch einfacher erreichbar: Seit kurzem bietet die Fluglinie Skyalps Direktverbindungen von vielen deutschen Städten (Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Kassel, etc.) bis Bozen https://www.skyalps.com/de/ Kontakt & Infos:

BELVITA- & Genießerhotel Maiena Meran Resort

Nörderstraße 15, 39020 Marling bei Meran - Italien

Tel.: +39 0473 / 447 000

Mail: info@lamaiena.it

www.lamaiena.it SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen zwei Übernachtungen im Belvita La Maiena Meran Resort für zwei Personen im Doppelzimmer mit Halbpension.

Teilnahmeschluss ist Sonntag, 8. Oktober 2023. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

