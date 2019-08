Bei dieser teleskopischen Sternführung am Haunsberg erlebt man den Sternenhimmel auf ganz besondere Weise. Jetzt mitspielen und exklusive Führung gewinnen!

Die VEGA-Sternwarte Haus der Natur ist eine Plattform für Wissenschaft, Bildung, Kultur und Gesellschaft. Im Gegensatz zu reinen Forschungsobservatorien stehen neben dem wissenschaftlichen Anspruch auch Vermittlung und gesellschaftlicher Auftrag im Fokus. Mit dieser Zielsetzung möchte das Haus der Natur möglichst viele Menschen für Astronomie und Weltraumforschung begeistern sowie die Auseinandersetzung mit diesen Themen in der Gesellschaft fördern.

Sternführung

Die Mitglieder der Astronomischen Arbeitsgruppe zeigen und erklären am großen Teleskop der Sternwarte, was gerade am Nachthimmel zu sehen ist: Die Planeten, Sterne und Galaxien unmittelbar mit den eigenen Augen zu sehen ist ein ganz besonderes Erlebnis.

Im Vortragssaal: Einführung zur Sternwarte, Sternbild und astronomisches Ereignis des Monats, Bildershow mit musikalischer Umrahmung.

Auf der Beobachtungsterrasse: Besprechung des Sternenhimmels: Was ist mit freiem Auge sichtbar?

In der Kuppel: Auswahl bestimmter Planeten, Sterne oder Galaxien, Blick durchs Teleskop.

Verlost werden 20 x 2 Plätze für die Führung durch die VEGA-Sternwarte Haus der Natur am Haunsberg.

Hinweis: Führung findet bei jeder Witterung statt!

Termin: Mittwoch, 11. September 2019

Beginn: 21 Uhr, Ende: 23 Uhr.

Mehr Infos: www.hausdernatur.at/de/sternwarte.html

Teilnahmeschluss ist der Montag, 2. September 2019.

