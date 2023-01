Am 26. Jänner startet die neue Komödie "Caveman" mit Moritz Bleibtreu, Laura Tonke und Martina Hill österreichweit in den Kinos. In Laura Lackmanns humorvoller Verfilmung des bekannten Bühnenstücks werden die Missverständnisse zwischen Männern und Frauen aufgedeckt.

Dieses Video liegt auf YouTube