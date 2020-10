Der bekannte Bärenforscher David Bittner nimmt Filmemacher Droux mit in das Land der Bären, in die vielleicht letzte Wildnis Nordamerikas. Ein Küstengebirge umgeben von endlosen, menschenleeren Stränden. Eine Welt, in der die Grizzlybären das Sagen haben, und keine Spur menschlicher Zivilisation zu finden ist - ab 23. Oktober im Kino!

