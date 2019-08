VIP Opening der ersten Salzburg International ArtFair Kunstmesse

Die Salzburg International ArtFair Kunstmesse findet zum ersten Mal von 10.-18. August in Salzburg im Flughafen Terminal 2 statt. Die SN verlosen an SN-Card-Inhaber 20 Tickets für das VIP-Opening am 09. August.

SN/siaf Die SIAF (Salzburg International ArtFair) am Flughafen Terminal 2