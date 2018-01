VIP-Packages für Ski-Weltcup in Kitzbühel gewinnen

Das Wintersport-Erlebnis schlechthin: Die Hahnenkammrennen gastieren am kommenden Wochenende in Kitzbühel (19. bis 21. Jänner). Verlost werden zwei VIP-Packages für die Top-Sportveranstaltung auf der Ganslern Alm!

Erleben Sie das hautnah, was Sie sonst nur aus dem Fernsehen kennen: Action, Spannung und eine unbeschreibliche Stimmung live und direkt an der Strecke des legendärsten Skirennens auf der Welt.

Die Ganslern Alm ist ein Ort voller Herz und Authentizität über den Dächern von Kitzbühel. Ein Domizil für aktive Gäste, die Berge und Skifahren genauso lieben, wie eine gesellige Zeit mit Freunden.

Passend zum Großereignis im Herzen Tirols verlosen die SN zwei VIP-Packages mit Verpflegung in der Ganslern-Hütte (Verwöhn-Menü und Getränke) und Transfer auf den Berg. Das Beste: Sie können die legendäre Streif in vollen Zügen direkt von der Terrasse genießen - mit Blick auf Zielschuss, Kompression und Zielsprung und den Zielbereich!

Ganslern Alm Highlights (Auszug):

• Freitag, 19. Jänner 2018:

9.30-17.30 Uhr: "Open Hood" mit Drinks, Food and Music for You.

Special Guest: Dead Beatz - the blues bopper orches tra

11.30 Uhr: Super-G

18.30 Uhr: Siegerehrung Super-G

Ab 20.30 Uhr steigt die legendäre Ciroc Party mit den Disco-Boys an den TurnTables…

• Samstag, 20. Jänner 2018:

11.30 Uhr: Abfahrt in Kitzbühel

14 Uhr: KitzCharityTrophy

18.30 Uhr: Siegerehrung Abfahrt

anschließend Feuerwerk

ab 16.30 Uhr bis Mitternacht: Die Veuve Party auf der Ganslern

Weitere Infos und Buchungen unter www.ganslern.com

oder per Mail unter reservierung@ganslern.com

SN-Card-Gewinnspiel:

Die "Salzburger Nachrichten" verlosen zwei VIP-Tickets für die Top-Sportveranstaltung auf der Ganslern Alm am 19. (Super G) & 20. Jänner (Abfahrt).

Hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss ist am Mittwoch, 17. Jänner 2018.



(SN)