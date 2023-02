VIP-Tickets für Mario Barth gewinnen!

Mario Barth gastiert am Freitag, 10. März 2023 mit seinem neuen Bühnenprogramm "Männer sind Frauen manchmal aber auch … vielleicht" in der Salzburgarena (20 Uhr). Seien Sie als VIP-Gast in der SN-Loge gratis dabei!

BILD: SN/MAYK_AZZATO Mario Wolfgang Barth ist ein deutscher Komiker und Moderator aus Berlin.

"Männer sind Frauen manchmal aber auch … vielleicht" - aktueller könnte der Tourtitel nicht sein. Wer blickt noch durch, wenn in allen Lebensbereichen ständig hinterfragt wird, was man noch sagen, tun oder essen darf? Vor allem, wenn man zu einer Randgruppe gehört, die Laktose und Nüsse verträgt! Fans können sich auf ein lustiges, dynamisches, spannendes Programm freuen. Hinweis: Die Veranstaltung ist bereits offiziell ausverkauft! SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 3 x 2 VIP-Tickets für das neue Bühnenprogramm von Mario Barth am Freitag, 10. März 2023, um 20 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in der SN-Loge der Salzburgarena (inklusive Catering).

Firefox Teilnahmeschluss ist der Mittwoch, 1. März 2023. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

