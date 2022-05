VIP-Tickets für "We will rock you" gewinnen

Das Erfolgsmusical "We will rock you" von Queen und Ben Elton gastiert von 27. bis 29. Mai 2022 in der Salzburgarena. Mit etwas Glück können Sie kostenlos als VIP-Gast in der Salzburgarena am Sonntag, dem 29. Mai dabei sein!

Die futuristische musikalische Komödie, die inhaltlich und optisch einen Bogen spannt, der auch an die legendären Liveauftritte von Queen erinnert, gilt als globales Phänomen. Zwei Dutzend Klassiker wie "We are the Champions", "Killerqueen" und "Bohemian Rhapsody" zelebrieren die Karriere einer der genialsten Rockbands aller Zeiten. Die Songs werden natürlich auf Englisch gesungen, während die Dialoge auf Deutsch geführt werden. Mehr Infos: www.livenation.de SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden je 4 x 2 VIP-Tickets für die SN-Loge in der Salzburgarena für folgende zwei Vorstellungstermine: Sonntag, 29. Mai 2022, um 13 Uhr

Sonntag, 29. Mai 2022, um 18 Uhr

Teilnahmeschluss ist Sonntag, 22. Mai 2022. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.