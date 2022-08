Wer Escape Rooms liebt und in Salzburg auf der Suche nach einem ganz besonderen Abenteuer ist, sollte Virtual Escape Rooms in der der Linzer Bundesstraße 33 ausprobieren. Jetzt mitspielen und Gutschein gewinnen!

Gigantische Abenteuer erwarten dich im Virtual Reality Escape Room in Salzburg (Gnigl), die du und dein Team so erleben werden, als ob ihr direkt in dieser fantastischen Welt wärt. Als Teil eines Teams wirst du der Held dieser Geschichte und sammelst Erfahrungen, die im echten Leben meist zu gefährlich oder gar unmöglich wären.

Jetzt neu: auch Virtual Reality Lasertag und interaktives Kino!

Preise: 31-39 Euro pro Person

Spieleranzahl: 2-8 Personen

Erlebnisdauer: ca. 1 Stunde

Spieleauswahl: 20+ Escape Abenteuer

Mindestalter: 10 Jahre (ausgenommen Horror Escapes)





Kontakt & Infos:

Virtual Escape Room Salzburg

Linzer Bundesstraße 33

5020 Salzburg

E-Mail: office.salzburg@virtual-escape.at

Telefon: +43 676 / 584 1300

https://www.virtual-escape.at/

Öffnungszeiten:

Mo - Fr: 14:30 - 22:00 Uhr

Sa - So: 12:00 - 22:00 Uhr

SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen 20 Einzelgutscheine à 39 Euro für den Virtual Esape Room Salzburg.



Teilnahmeschluss ist Dienstag, der 12. September 2022.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

