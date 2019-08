"Vorstadtweiber Binge-Watching": Tickets gewinnen!

Wollen Sie die ersten 5 Folgen der neuen Staffel "Vorstadtweiber" vor allen anderen sehen? Mit den SN haben Sie die Chance dazu! Sichern Sie Gratis-Tickets für das "Vorstadtweiber" Binge-Watching-Event am 5. September im Cineplexx Airport Salzburg!

Die "Vorstadtweiber" sind zurück. ORF, MR Film und Cineplexx zeigen die ersten fünf Folgen der neuen, vierten Staffel der ORF-1-Erfolgsserie "Vorstadtweiber" vor offiziellem Serienstart bei einem Binge-Watching im Kino. Am 5. September 2019 in den Cineplexx Kinos in Wien, Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck. Jetzt Tickets sichern!

Der ORF, MR Film und Cineplexx bringen erstmals gemeinsam Fernsehen groß ins Kino. Die beliebte und erfolgreiche österreichische ORF-1-Serie "Vorstadtweiber" geht in die bereits vierte Staffel. 11 Tage vor dem offiziellen Start der Staffel am ORF-1-Serienmontag (16.9.2019, 20.15 Uhr) können die größten Fans der Serie ihre "Vorstadtweiber" bereits in ausgewählten Cineplexx-Kinos in Wien, Linz, Graz, Salzburg und Innsbruck auf der großen Kinoleinwand bestaunen. Dort werden sie die ersten fünf Folgen der neuen Staffel sehen.

Fast 4 Stunden Binge-Watching "Vorstadtweiber" am Stück, ein absolut außergewöhnliches Serien-Erlebnis für die größten "Vorstadtweiber"-Fans, wie man es nur im Kino haben kann. Das "Vorstadtweiber" Binge-Watching knüpft an eine ganze Reihe von Special-Cineplexx-Events unter dem Motto #KannNurKino an.

Donnerstag, 5. September 2019

Cineplexx Salzburg Airport

Kartenausgabe: 18.00 Uhr

Filmstart: 19.00 Uhr

Tickets: Um sich für dieses besondere "Vorstadtweiber" Pre-Screening / Binge-Watching Tickets zu sichern, sollte man sich beeilen. Auf der Cineplexx-Homepage sowie an den Kinokassen der jeweiligen Kinos ist ein Kauf von Karten für das Binge-Watching am 5. September um 19.00 Uhr ab sofort möglich, ab 12 Euro pro Ticket.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 10 x 2 Tickets für "Vorstadtweiber Staffel 4" am Donnerstag, 5. September um 19 Uhr im Cineplexx Salzburg Airport.

Teilnahmeschluss ist der Mittwoch, 4. September 2019.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

