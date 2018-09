Diese Tour vom ewigen Eis am Dachstein bis ins Weinland der Steiermark lässt das Herz aller Naturfreunde höher schlagen. Gewinnen Sie zwei Übernachtungen in der Tonnerhütte - ein natürlich gewachsenes, lebensfrohes Almdorf an der Wanderroute!

Die ganze Steiermark auf einer Wanderroute erleben. Die Wanderroute "Vom Gletscher zum Wein" mit einer Nord- und einer Südroute vom Bergkönig Dachstein bis ins sanft hügelige Weinland im Süden. Freude an Begegnungen, Appetit auf Gutes aus dem Feinkostladen Österreichs und Lust auf Ausflüge in andere Zeiten und Welten sind Voraussetzung für die Tour. Direkt an der Südroute, als Ziel der Etappe 13, liegt am Fuße des Zirbitzkogels in Mühlen das urige Almdorf Tonnerhütte - ein Ort der Ruhe und Erholung mit einem tollen Panoramablick auf die Niederen Tauern. Die Tonnerhütte erfüllt auf 1600 Metern Seehöhe die Sehnsucht nach der Ursprünglichkeit des Almlebens und dem Wunsch "sich Gutes zu tun".

Tonnerhütten-Wanderhit: 4 Tage/3 Nächte inkl. Frühstück, Wanderjause, Wandertaxi, geführter Wanderung und Benutzung der Almwellnessanlage pro Person ab 186 Euro. Tonnerhütte

Fam. Reinhard Ferner

Jakobsberg 2, 8822 Mühlen

Tel. +43 3586 / 30077

www.tonnerhuette.at Weitere Informationen zur Wanderroute "Vom Gletscher zum Wein"

Steiermark Tourismus

8042 Graz

Tel. +43 316 / 4003

www.steiermark.com/gletscher-wein SN-Card-Gewinnspiel:

