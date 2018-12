Die "Salzburger Nachrichten" verlosen 18 Tagesskipässe & 4 Familien-Skipässe für die Almenwelt Lofer - das Top-Familienskigebiet in Ihrer Nähe!

Die Almenwelt LOFER ist in 25 Kilometern von Bad Reichenhall sicher, schnell und mautfrei erreichbar. Das familienfreundliche Skigebiet mit 46 Pistenkilometern sowie zehn Seilbahnen und Liften ist also ganz in Ihrer Nähe. Österreichs schönste Skialm wurde vom "Skiareatest" neuerlich als Österreichs bestes Familienskigebiet ausgezeichnet. Familienskipässe gibt's in allen Varianten für Eltern und alle eigenen Kinder bzw. Jugendlichen bis 18 Jahre.

SN-Card-Weihnachtsgewinnspiel:

Verlost werden 18 Tagesskikarten für Erwachsene sowie vier Familien-Skikarten (zwei Erwachsene + zwei Kinder) für die Almenwelt Lofer - einlösbar in der Wintersaison 2018/2019.

Hier am Gewinnspiel teilnehmen!

Kontakt & Infos:

Almenwelt LOFER

5090 Lofer 275

Tel.: +43 6588 / 8450- 0

Email: info@skialm-lofer.com

www.skialm-lofer.com

Teilnahmeschluss ist der Montag, 7. Jänner 2019.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.



Quelle: SN