Eingebettet in sonnigen Obsthainen, geht das 4-Sterne-Hotel in Mals, das Beauty- und Wellness Resort Garberhof, eine natürliche Symbiose mit der landschaftlichen Schönheit Südtirols ein. Genießen Sie einen Verwöhnurlaub im Südtiroler Design-Juwel mit Wellnessparadies!

Im sonnenverwöhnten Vinschgau liegt das Vier-Sterne-Superior-Haus "Garberhof" der Familie Pobitzer. Das mit viel Liebe zum Detail umgebaute Hotel ist ein wahres Design-Juwel: Im Panoramarestaurant und in der lichtdurchfluteten Lounge Bar 1981 kommen regionale Baustoffe und Designelemente, wie Inhouse entworfene Kupferleuchten zum Einsatz. Zeitgenössisches Design im Alpin-Stil prägt nicht nur die 44 Zimmer und Suiten, sondern auch die beiden luxurösen Chalets mit raumhohen Glasfronten sowie einer großen Terrasse mit Blick auf die Malser Haide.

Kuschelmomente der besonderen Art erleben Gäste im lichtdurchfluteten Spa-Bereich in moderner Holz-Architektur und vollverglaster Poollandschaft mit Innenbecken und Warmwasser-Infinitypool. In Italiens größtem Hotel-Hamam trifft Südtiroler Wellnessatmosphäre auf orientalisches Flair. Auf ganzen 500 Quadratmetern entsenden sinnliche Düfte und faszinierende Lichtspiele die Sinne in einen Traum aus 1001 Nacht.

Romantisch wird es am Abend beim Candle-Light-Dinner im Panoramarestaurant mit einem 5-Gänge-Gourmetmenü, begleitet von den besten Weinen der Region. Und zum Abschluss eines erfüllten Tages präsentiert Hotelier Klaus Pobitzer höchstpersönlich sein ganz besonderes Highlight: Mit seinem neuen selbst kreierten Gin "Felix Luis" erweiterte er seine beachtliche Gin-Sammlung aus über 50 verschiedenen Gin-Sorten und findet für jeden Geschmack die passende Gin and Tonic-Variation. Dabei gesellt sich der Vollblut-Gastgeber gerne auf einen Plausch dazu, denn der gemütliche Austausch "unter Freunden" hat für ihn zu jeder Zeit oberste Priorität.

Kontakt & Infos:

Garberhof****S

Staatsstraße 25

I-39024 Mal

Südtirol - Italien

Tel. +39 0473 / 831 399

E-Mail: info@garberhof.com

www.garberhof.com

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden zwei Nächte für zwei Personen mit Halbpension im Hotel Garberhof****S.

