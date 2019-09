"Weltbilder" - die Fotoausstellung

Vom 11. September bis 4. November 2019 zeigt Terra Mater im Salzburger Hangar-7 wieder erstaunliche Bilder aus den besten Reportagen des Magazins. Seien Sie als VIP-Gast bei der Eröffnung live dabei!

Die Ausstellung folgt dem Motto von Terra Mater - "Die Welt entdecken und begreifen" - und entstand in Zusammenarbeit mit einigen der renommiertesten Fotografen der Welt. Die Fotos sind großformatig reproduziert und somit im ungewöhnlichen Umfeld des Hangar-7 doppelt beeindruckend.

Ein Spaziergang durch die Ausstellung ist auch diesmal eine spektakuläre Reise rund um die Welt. Halten Sie den Atem an angesichts der Pumas von Patagonien, die der deutsche Ausnahme-Tierfotograf Ingo Arndt monatelang an der Südspitze Südamerikas beobachtet hat. Kommen Sie den Bienen so nah wie nie zuvor und entdecken Sie dabei das Genie dieser Insekten. Folgen Sie einer Schafherde durch Spanien - auf Pfaden, die von den Hirten und ihren Tieren seit Jahrhunderten genommen werden. Streifen Sie durch den Urwald Costa Ricas, wo ein ehrgeiziges Aufforstungsprojekt unter österreichischer Leitung die Pflanzen- und Tierwelt retten soll. Und lassen Sie sich von einer indischen Hochzeitsband überraschen, deren schräge Musik und quietschbunte Optik pure Lebensfreude vermitteln.

Ausstellungsdauer: 11. September bis 3. November 2019

Zeit: 9 bis 22 Uhr

Ort: Red Bull Hangar-7

Freier Eintritt!

Mehr Infos zur Ausstellung finden Sie hier

Chefredakteur Robert Sperl und der preisgekrönte Tier- und Naturfotograf Ingo Arndt werden persönlich durch die Ausstellung führen.

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden exklusiv 20 x 2 VIP-Tickets für die Eröffnung der Vernissage am Mittwoch, 11. September um 18 Uhr im Red-Bull-Hangar-7 inklusive Drinks, Snacks und einem "Terra Mater"-Jahresabo.



Teilnahmeschluss ist der Montag, 9. September 2019.

Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.

Quelle: SN