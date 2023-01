Die "Traumreisen"-Show entführt Sie in einige der schönsten Länder der Welt. Mit etwas Glück können Sie bei der Premiere am Donnerstag, 9. Februar in Bad Ischl gratis dabei sein und multimedial in unterschiedliche Kulturen, Landschaften und Nationen eintauchen!

SN/winter varieté Eine fantastische Reise um die Welt – kombiniert mit außergewöhnlichen Varieté-Darbietungen: Das ist Dirk Denzers neue Varietéinszenierung „Traumreisen“.

Nach dem ersten fantastischen Winter Varieté im vergangenen Jahr kommt nun von 9. bis 12. Februar 2023 das zweite Winter Varieté nach Bad Ischl. In diesem Jahr wird im Kongress & TheaterHaus Bad Ischl Dirk Denzers neue Bühnenshow "Traumreisen" präsentiert - eine fantastische Reise um die Welt, kombiniert mit außergewöhnlichen Varieté-Darbietungen. Stellvertretend für die Vielfalt der Kulturen laden Künstler:innen aus aller Welt ein zu einer faszinierenden, multimedialen Weltreise. So darf sich das Publikum unter anderem auf zauberhafte Kontorsionsartistik aus der fernen Mongolei oder auch auf den charismatischen Highspeed-Jongleur TJ Wheels aus Berlin freuen. Mehr Infos: www.wintervariete.at Hier geht's zum SN-Card-Vorteil SN-Card-Gewinnspiel:

Wir verlosen wir 4 x 2 Karten für die Premiere der Winter Variete am Donnerstag, 9. Februar 2023 um 19.30 Uhr im Kongress- & Theaterhaus Bad Ischl. Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, der 2. Februar 2023. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht.