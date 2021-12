Winterfest 2021: 5 x 2 Tickets

Gravity & Other Myths stellen in ihrem Stück "Backbone" die Schwerkraft auf den Kopf und testen die Grenzen menschlicher Kraft: physikalisch, emotional, individuell und kollektiv. Für die Vorstellung am 15. Dezember verlosen wir 5 x 2 Tickets!

SN/darcy grant web Besuchen Sie das Festival für zeitgenössischen Circus in Salzburg.

Ihre Performance ist ein herrlicher Fluss aus Aktion und Reaktion, die Akrobatik voller unerwarteter Wendungen, das Zusammenspiel der Artist*innen atemberaubend präzise und trotzdem federleicht. Die Australier präsentieren Circus wie Sie ihn noch nie zuvor gesehen haben: genreübergreifende, visuelle Extravaganz voll körperlicher Virtuosität gepaart mit einer ordentlichen Portion Nervenkitzel. Winterfest 2021 - Gravity & Other Myths

"Backbone"

Mittwoch 15. Dezember 2021

20.00 Uhr

SZENE Salzburg

Anton Neumayr Platz 2 Mehr Infos zur Veranstaltung finden Sie hier SN-Card-Gewinnspiel:

Zu gewinnen gibt es 5 x 2 Tickets für Gravity & Other Myths am Mittwoch, 15. Dezember 2021 um 20 Uhr in der SZENE Salzburg. Sie können am Gewinnspiel nicht teilnehmen?

Möglicherweise verwenden Sie einen veralteten Browser. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie, eine aktuelle Browserversion zu nutzen.

Google Chrome

Firefox Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 15. Dezember 2021 um 10.00 Uhr. Rechtsweg und Barablöse sind nicht möglich. Alle Gewinner werden schriftlich per E-Mail verständigt und auf der Gewinnerseite veröffentlicht. Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.