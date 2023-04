GartenLust in Burghausen

Von 21. bis 23. April 2023 kommen wieder zahlreiche Aussteller nach Burghausen: Spezialitätengärtner, Verkäufer von Garteneinrichtungen und -werkzeugen, Garten- und Wohnaccessoires und vor allem Anbieter von viel Besonderem, Schönem und Interessantem für Garten und Haus.

Die längste Burg der Welt ist eine der stimmungsvollsten Burg- und Schlossanlagen Europas. Die hintereinanderliegenden Höfe mit den alten Gebäuden, Wiesenflächen, Bäumen, romantischen Winkeln und der prächtigen Aussicht auf die Altstadt von Burghausen bieten die ideale Kulisse für eine Garten-Verkaufsausstellung. Dieses Jahr wird die Veranstaltung um einen Hof verlängert, so dass ca. 130 Aussteller (im letzten Jahr waren es 100) ihr Sortiment präsentieren können. Besonders erfreulich ist es, dass heuer wieder viele schöne Pflanzenaussteller den Weg auf die Burg finden.

Entdecken Sie bei der GartenLust, wie man in heiterer Atmosphäre mit allen Sinnen die Zeit genießen, flanieren und sich entspannen kann. So macht Einkaufen auch noch richtig Spaß. Kommen Sie zu den Handwerkern, Künstlern und Textil- und Schmuckdesignern, informieren Sie sich und kaufen dort ein. Man sieht an vielen Ständen noch, wie Produkte handgefertigt entstehen. Im Gartenbereich werden ausgefallene Möbel, Gartentechnik und Dekorationen präsentiert und man kann noch bei echten Produktionsgärtnern einkaufen. Sie bekommen keine "Holland-Pflanzen" vom Großmarkt, sondern ganz überwiegend Selbstgezogenes.

Lassen Sie bei der GartenLust die Seele baumeln, genießen Sie die längste Burganlage der Welt, halten Sie sich im Schatten uralter Bäume auf und gönnen Sie sich so ein besonderes Einkaufserlebnis, wie es sonst nirgends mehr geboten wird. Einkaufen bei der GartenLust ist völlig anders als Online-Shopping, Einkaufsmeilen, oder auch der Einkauf in leider immer mehr aussterbenden Innenstädten. Die GartenLust erinnert viel eher an einen südfranzösischen Markt mit Leben, heiterer Atmosphäre, vielen angenehmen Menschen und guter Stimmung.

Die "GartenLust Burg zu Burghausen" beginnt am Freitag, 21. April und dauert bis Sonntag, 23. April.

Öffnungszeiten:

täglich von 10 bis 18 Uhr

Preise:

Tageskarte: 10,00 Euro

Dauerkarte: 15,00 Euro

bis 16 Jahre Eintritt frei!

Weitere Infos unter www.gartenlust.eu .

SN-Card-Gewinnspiel:

Verlost werden 10 x 2 Tageskarten für die Veranstaltung "GartenLust" vom 21. bis 23. April 2023 (Termin nach freier Wahl).

Die Tickets sind an der Kasse für die Gewinner:innen hinterlegt.