Gewinnen Sie als SN-Abonnent einen exklusiven Aufenthalt für vier Personen am 27./28. März im LEGOLAND® Deutschland Resort in Günzburg. Seien Sie beim Saisonstart am Samstag, 28. März mit dabei und testen Sie als Erste Lloyd's Spinjitzu Spinner.

Am 28. März öffnen sich wieder die Tore zu den aufregenden Welten der LEGO® Helden - und Alle stehen Kopf! Mit der neuen Fahrattraktion Lloyd's Spinjitzu Spinner geht's rund im LEGOLAND® Deutschland Resort in Günzburg, und auf Knopfdruck sogar in ...