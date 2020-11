Ein guter Tag startet mit frischem Gebäck zum Frühstück! SN-Card-Inhaber genießen ab sofort 10% Rabatt auf ihren Einkauf (ab 15 Euro) in allen sieben Salzburger Filialen. Stärken Sie den wirtschaftlichen Motor dieses Landes, kaufen Sie "regional"!

Schwierige Zeiten haben wir hinter uns, herausfordernde Zeiten stehen uns noch bevor. Die Bäckerei Holztrattner, ein Salzburger Familienbetrieb in neunzehnter Generation, kann dieser Situation aber auch etwas Gutes abgewinnen.

Innovation, Erfindergeist und vor allem der gesellschaftliche Zusammenhalt prägen unser Zusammenleben. Dies spüren die Verantwortlichen an den vielen Stammkunden, an den neuen Kunden, an den regional einkaufenden Kunden und an den "bewussten" Kunden. Die Bäckerei Holztrattner ist für Sie und Ihre Familie da, so wie Sie auch für uns da sind, denn: "Am Ende wird alles gut werden und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es noch nicht am Ende." (Oscar Wilde)

SN-Card-Vorteil:

In diesem Sinne will die Bäckerei, die sich dem Motto "Gutes Brot macht Wangen rot" verschrieben hat, etwas zurückgeben:

SN-Card-Inhaber erhalten in jeder der sieben Bäckerei-Holztrattner-Filialen, ab einem Einkauf von 15 Euro, 10% Dauerrabatt auf alle selbst erzeugten Produkte (ausgenommen Saison- und Handelswaren) - nur bei Vorlage der SN-Card.

Aktion nur gültig in den unten stehenden Bäckerei-Holztrattner-Filialen bei Vorlage der SN-Card. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

Der Rabatt für SN-Card Besitzer gilt in diesen sieben Filialen der Bäckerei Holztrattner:

• Rathausplatz 1, 5020 Salzburg

• Brodgasse 9, 5020 Salzburg

• Schanzlgasse 8, 5020 Salzburg

• Neutorstraße 32d, 5020 Salzburg

• Überfuhrstraße 9, 5020 Salzburg

• Zwieselweg 25, 5020 Salzburg

• Schiffmanngasse 1, 5020 Salzburg

Die genauen Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte der Website.

Kontakt & Infos:

www.bäckerei-holztrattner.at

Tel.: +43 662 / 62 02 25

Quelle: SN