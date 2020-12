Kreative, urbane Küche mitten in der Halleiner Altstadt. In der Genusskrämerei können Sie am Freitag & Samstag zwischen 12 und 19 Uhr genussvolle Speisen abholen und sparen dabei noch 10% Rabatt mit Ihrer SN-Card.

Außerdem erwartet Sie dort ein Feinkostladen mit feinsten Produkten für Zuhause und zum Verschenken. Aktuelle Infos und Gerichte sind für Sie unter www.genusskraemerei.at einsehbar. Zum Mitnehmen gibt es zum Beispiel ein "ADVENTMENÜ" in the box sowie einzelne Speisen. SN-Card-Vorteil:

Mit Ihrer SN-Card erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihre Bestellung bis 3. Jänner 2021. Take-away Speisen: Freitag & Samstag: 12 bis 19 Uhr. Infos & Kontakt:

Die Genusskrämerei

Gollinger-Tor-Gasse 1

5400 Hallein

Tel.: +43 664 / 750 322 36

E-Mail: office@genusskraemerei.at

www.genusskraemerei.at

Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten. Quelle: SN