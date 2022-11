Zum perfekten Start in den Tag in der stressigen Adventzeit lädt das Arabella Jagdhof Resort in Fuschl am See von 7 bis 10.30 Uhr zum 1+1-gratis-Frühstücksgenuss bis 23. Dezember ein! Es wartet auf SN-Abonnent:innen ein gesundes, regionales und saisonales Frühstücksbuffet!

Wittern Sie bereits die Fährte zu uns? Eine feine Nase erschnuppert von weitem, wenn es sich um ein gutes Angebot handelt. Sie auch? Dann schnappen Sie sich den Frühstücksrabatt und nehmen Sie die Fährte auf! Der Weg führt Sie direkt ins neu eröffnete Arabella Jagdhof Resort, wo Sie unvergessliche Stunden voll Genuss verbringen. Das Frühstücksbuffet im Wirtshaus Cervus tischt frisch Saisonales und Regionales auf. Von 7 bis 10.30 Uhr steht Ihnen ein gesundes Frühstücksangebot mit "Live Cooking", hausgemachten Spezialitäten, Gaumenfreuden aus der eigenen Patisserie und vielem mehr zur Verfügung. Lassen Sie sich rundum kulinarisch verwöhnen! SN-Card-Vorteil:

Mit Ihrer SN-Card erhalten Sie einen 1+1-gratis-Vorteil auf das Frühstücksbuffet (statt 60 Euro bezahlen Sie zu zweit nur 30 Euro). Aktion gültig bis 23. Dezember 2022. Um Reservierung wird gebeten: +43 6229 / 2372-0 (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit). Kontakt & Infos:

Arabella Jagdhof Resort am Fuschlsee

Schloss-Str. 1, 5322 Hof bei Salzburg

Tel.: +43 6229 / 2372-0

E-Mail: info-jagdhof@arabella.com

www.arabella-jagdhof.com

