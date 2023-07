Italienisch essen in Elixhausen

Mit dem FELIX ist ein Stück Italien und mediterranes Flair in Salzburg eingekehrt

Das FELIX ist der Treffpunkt für Gäste jeden Alters in Elixhausen: frisch, modern, lässig - italienische Küche, ausgezeichnete Weine und erfrischende Cocktails. Ob Spaghetti, Pizza oder feine Dolci - holt euch Italien auf den Teller. Lilly und Luca verwöhnen euch mit köstlichen mediterranen Gerichten rund um Pasta, Pizza aus dem Steinofen und italienische Desserts in lässigem Ambiente, begleitet von ausgewählten Weinen.

Wochentags bietet das FELIX feine, abwechslungsreiche und schnelle Mittagsmenüs an - ideal für einen Ausflug nach Bella Italia in der Mittagspause. Ob Italienliebhaber:innen, Freiluftgenießer:innen, hungrige Familie, Feierabendausklang oder in geselliger Runde: Im FELIX ist für jeden etwas dabei!

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber:innen erhalten einen 1+1-gratis-Vorteil für eine Pizza nach Wahl (ausgenommen Pizza Speciale und Take-away) - bei Vorlage der SN-Card. Aktion gültig bis 31. August 2023.

Kontakt und Reservierung:

Felix - Dolce Vita Pizza e Pasta

Gewerbepark 8

5161 Elixhausen bei Salzburg

Tel.: +43 662 / 48 02 51

www.meinfelix.at

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Samstag: Küchenzeit von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 21.30 Uhr

Sonn- und Feiertag: Küchenzeit von 11 bis 21 Uhr