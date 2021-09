Bei den abwechslungsreichen Kursen mit Seminarbäuerin Carmen Glück am Stoibergut in Salzburg-Maxglan kochen oder backen Sie gemeinsam in einer Kleingruppe. Im Anschluss werden Ihre kulinarischen Ergebnisse natürlich noch gemeinsam verkostet.

SN-CARD-NEWSLETTER Jetzt anmelden und wöchentlich ausgewählte Vorteile kompakt per E-Mail erhalten. Ich habe die AGB und die Datenschutzbestimmungen gelesen und akzeptiert.* *) Eine Abbestellung ist jederzeit möglich, weitere Informationen dazu finden Sie hier.