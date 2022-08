Im traditionellen und stilvollen 5-Sterne-Hotel in der berühmten Getreidegasse erwartet Sie ein köstliches Salzburger Frühstücksbüfett mit regionalen Schmankerln. Holen Sie sich Ihren persönlichen SN-Card-Vorteil und starten Sie genussvoll in den Tag!

Für den perfekten Start in den Tag sorgt das traditionsreiche Hotel Goldener Hirsch mit einem ausgewogenen und vielfältigen Frühstück in einzigartigem Ambiente. Genießen Sie eine reichhaltige Auswahl an hausgemachten Spezialitäten und saisonalen Köstlichkeiten.

Wählen Sie von einem abwechslungsreichen Buffet sowie À-la-carte-Menü mit kalten und warmen Spezialitäten, Kaffee- und Teevariationen, frischen Säften, Sekt sowie süßen Gaumenfreuden aus der hauseigenen Patisserie. Der kulinarische Fokus liegt dabei auf saisonalen und regionalen Produkten.

Das gemütliche Ambiente des Rosa Salons im 1. Stock des Hauses lädt täglich von 7 bis 11 Uhr zum Verweilen mit seinen Liebsten ein.

SN-Card-Vorteil:

Mit Ihrer SN-Card erhalten Sie und eine Begleitung das Frühstücksbuffet im Hotel Goldener Hirsch um nur 33 Euro pro Person (statt 45 Euro pro Person).

Aktion gültig bis 16. Juli 2023 (ausgenommen Weihnachten, Ostern, Feiertage, Muttertag).

Um Reservierung wird gebeten: Tel.: +43 662 / 8084 861 (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit).

Kontakt & mehr Infos:

Hotel Goldener Hirsch

Getreidegasse 37

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 80840

www.goldenerhirsch.com



