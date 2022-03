Sichern Sie sich jetzt die neuen Wraps und Salad Bowls "To go" von The Green Garden zum SN-Card Preis.

Ob vegane Salat-Bowl, vegetarische Quinoa-Bowl oder Buddha-Bowl - in Salzburgs grünstem Restaurant finden Sie die richtige Auswahl für ein gesundes Mittagessen! SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten folgende Vorteile:

- Salad/Bowl to go um 9 Euro statt 13,50 Euro

- Wraps to go um 9 Euro statt 14,50 Euro inklusive Nachos

Solange der Vorrat reicht. Erhältlich:

Per Selbstabholung im "The Green Garden"-Restaurant

Aktion gültig bis zum 30. April 2022 - bei Vorlage der SN-Card Vorbestellungen mit dem Stichwort "SN-Card" per Mail: office@thegreengarden.at Kontakt & Infos:

The Green Garden

Nonntaler Hauptstraße 16

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 84 12 01

E-Mail: office@thegreengarden.at

www.flyby.shop

Montag bis Sonntag von 11.30 bis 15.00 Uhr