Feine Salzburger Küche

Ein echter Geheimtipp wartet im Herzen der Altstadt auf hungrige SN-Abonnenten: Der Gasthof Goldgasse bietet frische und exzellente österreichische Küche - von klassisch bis modern.

Sie gilt als eine der romantischsten Gassen Salzburgs. Abseits allen Trubels und dennoch im Zentrum der Altstadt. Hier in der Goldgasse Nr. 10 in einem rund 700 Jahre alten Haus, in dem sich auch das Hotel Goldgasse befindet, findet man Salzburgs kulinarischen Geheimtipp, den Gasthof Goldgasse.

Regionale Produkte, hervorragende Küche und ausgezeichnete Weine. Ein neues Highlight in der Salzburger Altstadt und zudem das erste Small Luxury Hotel der Stadt.

Auf SN-Card-Inhaber wartet ein kulinarisches Mittagsspecial!

Wöchentliche Mittagstischkarte finden Sie online auf Facebook

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten bei Vorlage ihrer SN-Card ein gratis Dessert zum Mittagstisch.

Aktion gültig am Montag, Donnerstag und Freitag - bis zum 2. Juli 2021.

Vorübergehende Öffnungszeiten:

12 - 22 Uhr

Dienstag & Mittwoch Ruhetag

Kontakt & Infos:

Gasthof Goldgasse

Goldgasse 10

5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 84 82 00

E-Mail: info@gasthofgoldgasse.at

www.gasthofgoldgasse.at



Über die SN-Card