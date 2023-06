Event: "Mild grillt"

Was sagt man im Sommer? Der Grill ist an! Am Mittwoch, 28. Juni, ist es wieder soweit - ein besonderes kulinarisches Highlight wartet im Restaurant Goldener Hirsch auf Sie: "Mild grillt" inklusive Weinbegleitung. Buchen Sie das Erlebnisdinner zum SN-Card-Vorteilspreis!

BILD: SN/HOTEL GOLDENER HIRSCH Exquisite Kreationen von Daniel Mild & Team erwarten Sie!

Was haben alle guten Sommergrillpartys gemeinsam? Meist eine sommerliche Nacht, eine schöne Brise, den Duft des Sommers, luftige Kleidung, entspannt-freudige Stimmung und ganz viel Leichtigkeit. Und einen Grillmeister: Daniel Mild. Es erwartet Sie ein Abend mit sechs fein aufeinander abgestimmten Gängen, inklusive Weinbegleitung ausgewählter Winzer, die ihre Weine den Gästen selbst präsentieren. Termine 2023:

28. Juni | "Milde Grills"

04. Oktober | "Mild kocht Wild & Kürbis"

15. November | "Mild kocht Gans" SN-Card-Vorteil:

Sie bezahlen nur 135 Euro statt 155 Euro pro Person für die Eventreihe "Mild grillt" am Mittwoch, 28. Juni 2023 (Beginn ist ab 18.30 Uhr). Reservierungen:

Tel.: +43 662 / 80 84 861

E-Mail: events.goldenerhirsch@luxurycollection.com Alle Termine & Informationen:

Restaurant Goldener Hirsch

Getreidegasse 37

5020 Salzburg Mehr Infos: https://www.restaurantgoldenerhirsch.at/de/veranstaltungen