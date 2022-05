Italien für Zuhause! Holen Sie sich jetzt die vegane Onobox by The Green Garden in Salzburg mit italienischen Schmankerl für das Urlaubsfeeling zu Hause - zum SN-Spezialpreis von 15 Euro.

SN/the green garden Hol dir jetzt deine Green Garden Foodbox nachhause!

Sichern Sie sich die vegane Onobox by Green Garden mit italienischen Schmankerl für das Urlaubsfeeling zu Hause: Veganer Mozzarella mit Tomaten, Antipasti Wrap, Zoodles mit Tomatensauce, Bananenbrot und Cookiedough. SN-Card-Vorteil:

Sie erhalten die SN-Spezialbox "Italian" zum Sonderpreis von 15 Euro - bei Vorlage der SN-Card. Vorbestellungen per Mail an office@thegreengarden.at mit dem Stichwort "SN-Card"

Erhältlich: Per Selbstabholung im "The Green Garden"-Restaurant: Nonntaler Hauptstraße 16, 5020 Salzburg.

Öffnungszeiten: Freitag bis Sonntag: 12 bis 14 Uhr. Aktion gültig vom 27. Mai bis 26. Juni 2022 (Freitag bis Sonntag).

Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten.