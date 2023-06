SONNTAGSGAUDI mit Weißwurst und Grillerei

Die Jagd nach köstlichen Erlebnissen ist eröffnet! Kommen Sie zur Sonntagsgaudi am 25. Juni in der Halali Bar im Arabella Jaghodf Resort am Fuschlsee und feiern Sie bei zünftiger Musik. Sichern Sie sich mit Ihrer SN-Card einen 1+1-gratis-Vorteil auf ein Gericht!

BILD: SN/ARABELLA JAGDHOF RESORT Frühschoppen mit Weißwurst und Grillerei im Arabella Jagdhof. BILD: SN/ARABELLA JAGDHOF RESORT Frühschoppen mit Weißwurst und Grillerei im Arabella Jagdhof.

Feiern Sie mit uns! Starten Sie Ihren Sonntag (25. Juni) bei einem traditionellen Frühschoppen und Weißwurst ab 11 Uhr. Ab 13 Uhr lädt das Arabella Jagdhof Resort zur Grillerei ein, begleitet von zünftiger Musik, die zum Mitschunkeln einlädt (gerne in Tracht). Als besonderes Highlight gibt es Freibier, solange der Vorrat reicht. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, auch bei den zukünftigen Sonntagsgaudi-Events dabei zu sein: 23. Juli 2023

20. August 2023

17. September 2023

Erleben Sie einen unvergesslichen Sonntag voller Spaß, Genuss und traditioneller Unterhaltung! SN-Card-Vorteile:

1+1-gratis für folgende Gerichte: Weißwurst mit süßem Senf und Laugenbreze um 6,50 Euro

oder

Gebratenes Spanferkel mit Serviettenknödel, Sauerkraut und Kümmelbiersaftl um 19,50 Euro.

Aktion gültig nur bei Vorlage der SN-Card vor Ort. Anmeldungen telefonisch unter +43 6229 / 2372-0 oder per E-Mail: experience-jagdhof@arabella.com Weitere Infos: www.arabella-jagdhof.com/news/sonntagsgaudi/