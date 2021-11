Erleben Sie jüdische Geschichte, Kultur und jüdische Religion in Österreich.

Nach einer umfassenden Renovierung präsentiert sich das Jüdische Museum in der Dorotheergasse mit einem inhaltlich neu ausgerichteten Schaudepot und seit November 2013 auch mit einer neuen Dauerausstellung.

Seit der Wiedereröffnung im Oktober 2011 empfängt das Jüdische Museum im Palais Eskeles seine Besucher mit einer Lichtinstallation der Künstlerin Brigitte Kowanz an der Fassade und einem großzügigen Eingangsbereich, der originalgetreu wieder hergestellt wurde. Die ständigen Ausstellungen im Jüdischen Museum verteilen sich auf drei Bereiche: Das neu geordnete Schaudepot stellt Sammlungen und die dahinter stehenden Sammlerpersönlichkeiten wie Max Berger vor. Das Atelier ist Werkstatt und Ausstellungsraum für rituelle Alltagsobjekte zugleich.

Seit November 2013 gibt die neue Dauerausstellung "Unsere Stadt!" einen umfassenden Einblick in das jüdische Leben, die Geschichte des jüdischen Wien und führt von der Gegenwart in die Vergangenheit. Die Reise beginnt im Erdgeschoß mit den Jahren von 1945 bis heute. Im zweiten Stock des Palais Eskeles erleben Besucher die jüdische Geschichte von ihren Anfängen bis zu den Jahren 1938/1945. Eine 3D-Animation macht die 1938 zerstörten Synagogen Wiens virtuell zugänglich.

Zusätzlich finden im Jüdischen Museum spannende Wechselausstellungen und zahlreiche Veranstaltungen statt. Im Erdgeschoß befinden sich das Café Eskeles und der Museumsshop Gottfried & Söhne mit interessanten Büchern, jüdischer Musik und Designprodukten aus Israel.

Das Museum Judenplatz mit dem Holocaust Mahnmal ist ebenfalls Teil des Jüdischen Museums und einen Besuch wert. Das Ticket berechtigt zum Eintritt für beide Standorte.

