Mit so schnellen Läufen und solch brillanten Figurationen ist das CAMERATA-Publikum noch nie ins neue Jahr geleitet worden! Die Flötenvirtuosin Dorothee Oberlinger wird mit der CAMERATA Concerti Vivaldis und Alessandro Marcellos für Flautino und Blockflöte vom Stapel lassen. Passend barock wird die CAMERATA mit Alexander Sitkovetsky am Konzertmeisterpult mit Händels "Feuerwerksmusik" eröffnen. Der Geiger wird mit Sarasates "Zigeunerweisen" ein Feuerwerk der Geigenvirtuosität zünden, aber auch an Wiener Walzern und Polkas wird es nicht fehlen. Die CAMERATA geht "Mit guten Vorsätzen" ins neue Jahr!

Programm & Ticketpreise

Das Programm und die Ticketpreise finden Sie hier.

Termin:

31. Dezember 19.30 Uhr

Ort:

Stiftung Mozarteum, Großer Saal

SN-Card-Vorteil:

SN-Card-Inhaber erhalten einen 1+1-gratis-Vorteil auf die Karten (das zweite bzw. günstigere Ticket ist gratis, gültig auf die ersten 50 Karten bei Vorlage der SN-Card).

Karten:

Kartenbüro der Stiftung Mozarteum

Mozart-Wohnhaus, Theatergasse 2

Telefon: 43 (0) 662 87 31 54

Öffnungszeiten: Mo - FR, 10:00-15:00

Quelle: SN