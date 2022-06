Open Air und Open Stage: Die Besucher erwartet ein buntes Event-Programm beim 5020 Festival in der zweiten Veranstaltungswoche.

Darf's ein bisschen mehr sein? Das 5020 Festival geht ins zweite Wochenende, das sich besonders vielfältig gestaltet: Am Programm stehen Live-Konzerte von Shantel & Bucovina Club Orkestar (6.7.), Fritzi Ernst, Buntspecht (beide 7.7.), Anrass Brass Band & Arnaud Méthivier, Richard Dorfmeister & Heinz Tronigger (je 8.7.),The Freemen Singers, Titus Probst und Lunsentrio sowie Freakadelle Klubkulturklub (alle 9.7.). Das DJ Mobil powered by Lidl macht mit Kanom Soundsystem (8.7.) und Minerva Listening Stage (9.7.) den Hans Donnenbergpark zur Open Air Stage.

Gleich zwei open stage Formate bieten jungen Künstler:innen die Bühne: Beim Jellyjam im Markussaal lautet das Motto für die Salzburger Nachwuchsmusikerinnen "Be the artist - not the muse!" und bei der Salzburg/Oberösterreich Poetry Slam Meisterschaft zeigen die talentiertesten Wortakrobat:innen ihre sprachlichen Skills. Kostenlose Tontechnik-Workshops für Mädchen werden am 4. und 6.7. im Markussaal angeboten und am 8.7. findet im Mark.Freizeit. Kultur ein Themenabend "Fluide Welten" mit Workshop und Diskussionsrunde statt. Wie "Feig, faul und frauenfeindlich" die Buchpräsentation im Literaturhaus wird, können Literaturfans bei freiem Eintritt erleben.

SN-Card-Vorteil:

10% Rabatt auf alle* Ticketpreise von 6. bis 9. Juli 2022 (*ausgenommen Veranstaltungen bei freiem Eintritt: Buchpräsentation Omar Khir Alanam, "Be the artist - not the muse" im Markussaal, DJ Mobil & Tontechnik für Mädchen).

Alle Programmdetails und Tickets unter www.5020festival.at



