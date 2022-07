Das 5020 Festival geht ins vierte Wochenende und zieht dabei alle Register: Vier Open Air DJ Sessions bei freiem Eintritt und hochkarätige Musik-Acts im Jazzit und im Markussaal stehen am Programm.

Die Open Air DJ Sessions beim Kunstpavillon Zwergelgarten werden am 22. Juli mit sonnigem Drum & Bass von der Breakfast Crew eröffnet. Am 23. Juli sorgen Radio Rudina x Tattu Tatta Glub für spicy Balkan-Sounds. Das schon legendäre DJ Mobil powered by Lidl macht am 23. Juli Station im Baron-Schwarz-Park (feat. DJ Sticky) sowie am 24. Juli im Volksgartenbad.

Highlights im Jazzit: Hip-Hop & R-'n'-B-Phänomen Eli Preiss energized by Salzburg AG am 22. Juli (Tipp: Afterparty mit Tasheeno!) und Synthie-Papst CID RIM am 23. Juli.

Im Markussaal sorgen das IOT Projekt und Reverend Stomp am 22. Juli für einen smoothen Blues-Abend. Was für ein Wochenende!

SN-Card-Vorteil:

10 Prozent Ermäßigung auf die Tickets für Eli Preiss (Freitag, 22. Juli, 22 Uhr) & CID RIM (Samstag, 23. Juli, 22 Uhr) im Jazzit.

Alle Programmdetails und Tickets unter www.5020festival.at

